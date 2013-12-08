Требуется иллюстратор для детских книг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт27 заявок491 просмотр

Нужен художник-иллюстратор для иллюстрирования детских книг. Вектор, растр. Требования - яркие, простые иллюстрации, образцы вышлю на имейл. Быстрота исполнения. Рассмотрю все варианты. Желательны ссылки на портфолио.

11 лет назад
Natalka_2013
46 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Обложка для программы ломбарда

    Необходимо нарисовать обложку для программного продукта. Золотыми буквами (вместо SSSSS) написать Ломбард 24. Золотые буквы должны быть как на рисунке-примере. Прикладываю рисунок с примерными пропорциями надписей и картинок. Прикладываю пример обложки ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Модель девушки в одежде с наброска

    Задача простая: взять готовую модель девушки (например, Masha) и "одеть" ее в одежду, нарисованную на наброске. Либо (более предпочтительный вариант по срокам и цене) - взять модель с подобной одеждой и перекрасить. Например, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Флеш открытка

    $100

    Нужно сделать флеш - открытку с прорисовкой и анимацией по тех. заданию для рассылки партнерам. 1)Дед Мороз в санях в оленьей упряжке "летит" по небу на фоне зимнего пейзажа, под ним на земле промышленное ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Паттерн с символами Москвы

    $100

    Коллеги, здравствуйте. Спешу предложить вам интересную задачку. Требуется создать индивидуальный паттерн с символами Москвы. Юрий долгорукий, кремль, собор Василия Блаженного (возможно узнаваемые части) и прочие символы. ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны Рисунки

    $50

    Ищу художника для рисования около 12 рисунков. Рисунки черно-белые, стиль близок к комиксам (но не аниме и подобное). Рисунки не обязательно рисовать в фотошопе или иллюстраторе, можно и на обычной бумаге карандашом, но в этом ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать этикетку

    Необходимо по четкому заданию нарисовать простую этикетку с 100% соответствием с образцом. Работу необходимо выполнить на время. Это необходимо для оценки времезатрат на производство большого количества подобных этикеток. Ждем заявки.

    Иллюстрации и Рисунки21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад