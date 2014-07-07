Дизайн итерьера, решение по пространству,

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Завершен2 заявки183 просмотра

Добрый день!

Интересует дизайн и планировка квартиры

1-комнатная кв, переделанная в 2-ку

Хотелось бы увидеть интересные решения вариации по с/у, т.к он очень маленький, кухни и комнаты

По запросу, вышлю необходимые данные и фото

11 лет назад
kalibxp
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

olegye
Олег 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$400
5 дней
Не совпадают размеры эскизов с предоставленным планом (не соответствие масштаба), так и не добились нужного цвета и оформления сан узла( переделка больше 3 раз), гарнитур в проекте не возможно найти в стране заказчика. варианты планировки в одном варианте.
Человек не оплатил работу, все сделано и сдано поэтапно, после чего не отвечает! Но не жалею что попался, будет мне наукой...

Заявки фрилансеров

olegye
Олег 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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