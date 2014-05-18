Нужно перевести картинку в вектор. Рисунок простой, но нужно сделать аккуратно, симметрично, максимально приближено к исходнику.
Графика для игры "Морской бой"
Добрый день.
Необходимо подготовить графику для игры "Морской бой". Игра разрабатывается для мобильных устройств.
На данный момент требуется графика для главного экрана игры, экрана в котором будет происходить все действие. Детали напишу в личной переписке.
Стиль и уровень исполнения графики должен быть такой же как и в игре "zombie vs plants 2".
Желательно, что бы у кандидата в исполнители был опыт работ по подготовке графики для игр.
Исполнитель будет выбран по соотношению цены / качество работ в портфолио.
Выбранный исполнитель
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