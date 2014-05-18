Графика для игры "Морской бой"

Добрый день.

Необходимо подготовить графику для игры "Морской бой". Игра разрабатывается для мобильных устройств.

На данный момент требуется графика для главного экрана игры, экрана в котором будет происходить все действие. Детали напишу в личной переписке.

Стиль и уровень исполнения графики должен быть такой же как и в игре "zombie vs plants 2".

Желательно, что бы у кандидата в исполнители был опыт работ по подготовке графики для игр.

Исполнитель будет выбран по соотношению цены / качество работ в портфолио.