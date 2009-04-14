Портфолио
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- Новый Уренгой297 просмотров
- План-карта города Новый Уренгой2955 просмотров
- Предоставляемые услуги.223 просмотра
- Шапка для сайта.191 просмотр
- RDE-Design. Студия дизайна интерьеров.238 просмотров
- Восточноукраинский национальный университет187 просмотров
- 3Д сайт (в стадии разработки)724 просмотра
- GoodEyeD STUDIO GRAPHIQUE159 просмотров
- Рекламный плакат204 просмотра
- Рекламный плакат213 просмотров
Отзывы заказчиков
$75
10 баллов
13 лет назад
Приятно было работать с Евгением - после нескольких неудачных попыток с другими исполнителями, его работа выгодно отличалась: была сделана быстро, точно и без ошибок. Рекомендую!
Ответный отзыв
С Денисом приятно работать. Четко поставленное ТЗ, своевременная оплата. Всем рекомендую!
$50
10 баллов
14 лет назад
Отличный исполнитель. Кратчайшие сроки исполнения. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Ответственный и порядочный заказчик. Предоставил четкое ТЗ и по оплате к нему претензий нет. С человеком просто приятно работать. Рекомендую.
$20
10 баллов
15 лет назад
Все отлично.Человек взялся - человек сделал. Таким должен быть идеальный фрилансер. Уважаю. Спасибо, Женя, я очень доволен. Юрий http://longflame.eu
Ответный отзыв
Юра очень порядочный и ответственный заказчик. Если в процессе работы по проекту появляются вопросы, то в любой момент к нему можно обратится, он всегда на связи. Сам предложил предоплату. Так, что всем рекомендую этого человека!
$250
10 баллов
15 лет назад
Евгений очень граммотный специалист таких не встречал. Работы выполнил быстро, очень качественно. Внимательно отнесся ко все моим требованиям и пожеланиям. Всем советую!!! Результат може посмотреть тут http://cornel.biz/video
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать.