Orinoco

Евгений Orinoco

 
40 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Мастерская Интерактивных Решений
Портфолио
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Отзывы заказчиков
denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$75
10 баллов
13 лет назад
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Приятно было работать с Евгением - после нескольких неудачных попыток с другими исполнителями, его работа выгодно отличалась: была сделана быстро, точно и без ошибок. Рекомендую!
С Денисом приятно работать. Четко поставленное ТЗ, своевременная оплата. Всем рекомендую!
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dukonst
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Flash-анимация
Отличный исполнитель. Кратчайшие сроки исполнения. Всем рекомендую!
Ответственный и порядочный заказчик. Предоставил четкое ТЗ и по оплате к нему претензий нет. С человеком просто приятно работать. Рекомендую.
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yuradius
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Флеш шапка
Все отлично.Человек взялся - человек сделал. Таким должен быть идеальный фрилансер. Уважаю. Спасибо, Женя, я очень доволен. Юрий http://longflame.eu
Юра очень порядочный и ответственный заказчик. Если в процессе работы по проекту появляются вопросы, то в любой момент к нему можно обратится, он всегда на связи. Сам предложил предоплату. Так, что всем рекомендую этого человека!
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pros
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
$250
10 баллов
15 лет назад
Мультимедия презентация для программы
Евгений очень граммотный специалист таких не встречал. Работы выполнил быстро, очень качественно. Внимательно отнесся ко все моим требованиям и пожеланиям. Всем советую!!! Результат може посмотреть тут http://cornel.biz/video
Приятно было сотрудничать.
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