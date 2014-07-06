Подготовить графику для игры "Морской бой"

Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок305 просмотров
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Необходимо подготовить графику для игры «Морской бой». Игра разрабатывается для мобильных устройств.

Готово около половины графического материала. Нужно дорисовать оставшуюся часть и откорректировать, и может быть улучшить, уже имеющуюся.

Стиль и уровень исполнения должен основываться на уже имеющемся материале, с оглядкой на игру «zombie vs plants 2».

Желательно, что бы у кандидата в исполнители был опыт в подготовке графики для игр.

Исполнитель будет выбран на основании работ в портфолио.

10 лет назад
Orinoco
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Red_Rabbit
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$280
7 дней
Очень хороший художник! Просто чудеса творит! :)
Все хорошо. Продолжаем сотрудничать. Рекомендую!!!
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