Необходимо подготовить графику для игры «Морской бой». Игра разрабатывается для мобильных устройств.

Готово около половины графического материала. Нужно дорисовать оставшуюся часть и откорректировать, и может быть улучшить, уже имеющуюся.

Стиль и уровень исполнения должен основываться на уже имеющемся материале, с оглядкой на игру «zombie vs plants 2».

Желательно, что бы у кандидата в исполнители был опыт в подготовке графики для игр.

Исполнитель будет выбран на основании работ в портфолио.