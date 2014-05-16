Иллюстрации на сайте HL

Сделать из карты (в приложении) физическую карту, сохраняя пропорции, очертания границ островов, гор, низин и глубин Требования: соблюдение картографических норм сделать из карты красивую, хорошо воспринимаемую, читабельную карту интересную и привлекательную с дополнительными элементами чертежа, например, для гор - возвышенности ...
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Наш стартап на данный момент развивает 2 услуги:
- оптимизация товарного вида услуги или продукта
- управление площадью магазина/торгового павильона.
Необходимо выполнить несколько графических 2D иллюстраций/картинок для размещения на web странице нашего сайта, как нам кажется в серой цветовой гамме
Детальное ТЗ в аттаче (п.2.5. - из ТЗ просьба пропустить), PDF файл - наше ПРИМЕРНОЕ представление о результате работ, сразу извиняемся за непрофессионализм, просьба отнестись с пониманием.
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