Иллюстрации на сайте HL

Наш стартап на данный момент развивает 2 услуги:

- оптимизация товарного вида услуги или продукта

- управление площадью магазина/торгового павильона.

Необходимо выполнить несколько графических 2D иллюстраций/картинок для размещения на web странице нашего сайта, как нам кажется в серой цветовой гамме

Детальное ТЗ в аттаче (п.2.5. - из ТЗ просьба пропустить), PDF файл - наше ПРИМЕРНОЕ представление о результате работ, сразу извиняемся за непрофессионализм, просьба отнестись с пониманием.