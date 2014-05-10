Карта "Фанталии"

Нужно красиво отрисовать девушку с фотографии в образ со сказочным оттенком. Типа как принцессы, феи и т.д., но вместе с тем не "мультяшно", ближе к реалистичному. Лежащей посреди цветочного поля в определенной позе (укажу какой), вместе ...