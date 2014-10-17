3D-художник, удаленно (Playrix)

Необходимо отрисовать в векторе генплан поселка как в примере: http://aviatorov.ru/genplan/index.php. Он должен потом встраиваться на сайт. Ждем предложений по бюджету и срокам исполнения. Оплата в рублях яндекс деньги
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наша компания заинтересована в сотрудничестве с профессионалами, и проживание в другом городе не является преградой. Благодаря современным технологиям мы успешно работаем с большим числом людей удаленно. Мы знаем, как сделать это сотрудничество удобным и взаимовыгодным.
Мы ищем талантливого 3D-художника для работы над мобильными играми, в которые играют миллионы человек. Вы считаете качество и внимание к деталям вашими приоритетами в работе? Вы хотите работать с другими профессионалами, учиться новому и делиться знаниями? В таком случае, вы можете быть как раз тем человеком, которого мы ищем!
Задачи:
- Удаленная работа над игровыми проектами компании согласно ТЗ и предложенному эскизу
- Создание моделей и текстур персонажей, предметов, интерьеров
- Работа с освещением, визуализацией итоговой работы
Требования к кандидату:
- Отличные навыки моделирования
- Уверенный навык проработки текстур; умение делать развертки
- Навык работы с освещением
- Наличие портфолио (не менее 5-10 графических работ в мультяшном стиле)
- Уверенное владение любым пакетом 3D моделирования
Условия работы:
- Возможность работать в офисах в Вологде/Киеве, а также удаленно из любой точки мира с удобным для вас графиком
- Полная или частичная занятость, официальное заключение договора, отпуск, больничные, гарантированный оклад и бонусы
- Помощь с организацией рабочего места: приобретение необходимого оборудования, оплата быстрого интернета
Удаленные сотрудники являются полноценной частью нашей команды, и мы относимся к ним точно так же, как и к сотрудникам в наших офисах
Мы просматриваем все отклики без исключения. Если Ваш опыт и навыки в данный момент соответствуют нашим требованиям, мы свяжемся с Вами по указанным контактам в течение 14 дней.
В нашей компании действует рекомендательная программа: мы гарантируем бонус 20.000 руб в случае, если рекомендованный вами человек пройдет испытательный период (и этот кандидат не был нам известен до этого).
Если вас заинтересовала эта вакансия, мы ждем портфолио ваших работ, выполненных в мультяшной стилистике, с игровой спецификой или близком по содержанию направлении. Примеры нашей графики можно посмотреть здесь:
https://docs.google.com/a/playrix.com/uc?id=0B7_Gm8exdIPSNWRSNUJjNTB5UTQ&export=download
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