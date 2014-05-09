Сделать логотип для парикмахерской

Доброго времени суток, уважаемые дизайнеры. Сейчас я делаю редизайн своего сайта и мне хотелось бы видеть нарисованного персонажа вместо моей фотографии на сайте. Основы для рисунка можно брать с моей страницы: http://vk.com/tfatkulin Пример того, что должно получиться во ...