Дизайн слайдов для презентаций SlideShare

Добрый день есть лого,есть в векторе но на выходе нужно пнг,в приложении принт скрин,написано в нем что нужно сделать. 1.Убрать фон,сделать прозрачным 2.Поменять цвет букв.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Посмотрите http://www.slideshare.net/vaynerchuk/storytelling-slideshare-finalpdf.
Еще мне нравится http://www.slideshare.net/thewikiman/how-to-use-prezi-and-win
Я хочу сделать несколько презентаций на темы, связанные с медициной, в таком же стиле.
Тексты - мои, дизайн слайдов - ваш. Нужны картинки размером 748*546 или 1020*765, в JPEG или PNG. А я их потом сам соберу в PDF и опубликую презентацию.
Если найду исполнителя, который будет делать качественно и при этом недорого, - закажу штук 100 слайдов.
Что нужно делать:
1. Рисовать что-то типа инфографики.
2. Светлый фон.
3. Контрастные шрифты.
Что не подходит:
1. Не используйте любые изображения, из-за которых могут быть проблемы с авторскими правами. В том числе, изображения людей, врачей. Покажете мне источники всех картинок, которые будете использовать.
2. Темный фон
3. Плохой контраст между фоном и текстом
4. "Красивые" шрифты, которые трудно читать.
Первая презентация на 15 слайдов, которую хочу сделать:
ТИТУЛЬНЫЙ СЛАЙД. Лекарство нолипрел от повышенного давления: что нужно знать пациенту
1. Нолипрел - одно из самых мощных лекарств от гипертонии.
2. Нолипрел часто помогает, даже когда другие таблетки от давления уже бессильны.
3. Нолипрел обычно назначают, когда у пациента гипертония сочетается с диабетом 2 типа.
4. Почему Нолипрел настолько эффективный? Потому что это комбинированное лекарство, в нем два действующих вещества.
5. Нолипрел = индапамид (мочегонное) + периндоприл (ингибитор АПФ). Эта комбинация оказалась очень действенной от гипертонии.
6. Нолипрел сильно понижает артериальное давление, поэтому и побочные эффекты могут быть серьезные.
7. Часто пациенты жалуются, что Нолипрел у них чрезмерно понижает давление. Из-за этого головная боль, слабость, сонливость.
8. Существуют разновидности этого лекарства: [ТАБЛИЦА]. В них разные дозировки действующих веществ.
9. Нолипрел А Би-форте - самый мощный. Если он оказывается слишком сильным - переходят на более слабые таблетки.
10. Лечение гипертонии с помощью Нолипрела - подробно читайте здесь. По ссылке найдете отзывы пациентов и ответы на частые вопросы.
11. Противопоказания к назначению Нолипрела: беременность, тяжелые заболевания почек (!), непереносимость ингибиторов АПФ (сухой кашель).
12. Принимайте Нолипрел и другие таблетки от давления только по назначению врача! Самолечение - смертельно опасно!
13. Недостаток Нолипрела и других "химических" лекарств: они не действуют на причины гипертонии, а лишь приглушают симптомы.
14. Не будете лечить причины своей гипертонии - быстро "сыграете в ящик", и никакие таблетки не помогут.
Пожалуйста, указывайте вашу цену за дизайн одного слайда. Предполагается, что на слайде будет не только текст, но и графика. Цена/качество - важно.
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