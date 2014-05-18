Дизайн слайдов для презентаций SlideShare

$250
Иллюстрации и РисункиЗавершен12 заявок285 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Посмотрите http://www.slideshare.net/vaynerchuk/storytelling-slideshare-finalpdf.

Еще мне нравится http://www.slideshare.net/thewikiman/how-to-use-prezi-and-win

Я хочу сделать несколько презентаций на темы, связанные с медициной, в таком же стиле.

Тексты - мои, дизайн слайдов - ваш. Нужны картинки размером 748*546 или 1020*765, в JPEG или PNG. А я их потом сам соберу в PDF и опубликую презентацию.

Если найду исполнителя, который будет делать качественно и при этом недорого, - закажу штук 100 слайдов.

Что нужно делать:

1. Рисовать что-то типа инфографики.

2. Светлый фон.

3. Контрастные шрифты.

Что не подходит:

1. Не используйте любые изображения, из-за которых могут быть проблемы с авторскими правами. В том числе, изображения людей, врачей. Покажете мне источники всех картинок, которые будете использовать.

2. Темный фон

3. Плохой контраст между фоном и текстом

4. "Красивые" шрифты, которые трудно читать.

Первая презентация на 15 слайдов, которую хочу сделать:

ТИТУЛЬНЫЙ СЛАЙД. Лекарство нолипрел от повышенного давления: что нужно знать пациенту

1. Нолипрел - одно из самых мощных лекарств от гипертонии.

2. Нолипрел часто помогает, даже когда другие таблетки от давления уже бессильны.

3. Нолипрел обычно назначают, когда у пациента гипертония сочетается с диабетом 2 типа.

4. Почему Нолипрел настолько эффективный? Потому что это комбинированное лекарство, в нем два действующих вещества.

5. Нолипрел = индапамид (мочегонное) + периндоприл (ингибитор АПФ). Эта комбинация оказалась очень действенной от гипертонии.

6. Нолипрел сильно понижает артериальное давление, поэтому и побочные эффекты могут быть серьезные.

7. Часто пациенты жалуются, что Нолипрел у них чрезмерно понижает давление. Из-за этого головная боль, слабость, сонливость.

8. Существуют разновидности этого лекарства: [ТАБЛИЦА]. В них разные дозировки действующих веществ.

9. Нолипрел А Би-форте - самый мощный. Если он оказывается слишком сильным - переходят на более слабые таблетки.

10. Лечение гипертонии с помощью Нолипрела - подробно читайте здесь. По ссылке найдете отзывы пациентов и ответы на частые вопросы.

11. Противопоказания к назначению Нолипрела: беременность, тяжелые заболевания почек (!), непереносимость ингибиторов АПФ (сухой кашель).

12. Принимайте Нолипрел и другие таблетки от давления только по назначению врача! Самолечение - смертельно опасно!

13. Недостаток Нолипрела и других "химических" лекарств: они не действуют на причины гипертонии, а лишь приглушают симптомы.

14. Не будете лечить причины своей гипертонии - быстро "сыграете в ящик", и никакие таблетки не помогут.

Пожалуйста, указывайте вашу цену за дизайн одного слайда. Предполагается, что на слайде будет не только текст, но и графика. Цена/качество - важно.

10 лет назад
kust
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$120
3 дня
Не первый раз работаем с Валерием. Я догадывался, что результат будет хороший, но получилось даже лучше, чем ожидал. Валерий - лучший специалист по дизайну привлекательных баннеров, у которых будет хороший CTR. А слайды для презентации - это по сути те же баннеры, к ним такие же требования.
Отлично поработали в очередной раз. Четкие указания, быстрая и полная оплата.
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