Требуется к статье тематическая картинка с текстом

К статье требуется тематическая картинка с текстом "Обзор приложений: выбираем лучший офис для Android." Размер 622х304px.

Примерно такого типа, как в файле приложения.

Мне не нужен шедевр изобразительного искусства, а всего лишь симпатичная картинка к статье.

Оплачу в webmoney.

Назовите, пожалуйста, свою цену за работу.