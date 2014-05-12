Создание иллюстрации

Мне нужна иллюстрация, почти такая

http://www.goodfon.ru/download.php?id=173846&rash=1280x1024

Выбор заднего фона обсуждаемый, и нож может быть воткнут например в землю, вот так:

http://www.goodfon.ru/download.php?id=642920&rash=1280x1024

За основу нужно будет взять фотографию природы (решим какую), а воткнутый нож нарисовать.

Нож такой http://www.maksimov.su/gallery/holod/mora2000/1.jpg

Указывайте цену.

Выбирать буду по соотношению цены и качества (портфолио)