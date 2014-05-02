Нарисовать девушку в образе Элли

Иллюстрации и РисункиЗакрыт18 заявок290 просмотров
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Есть фото девушки и отдельно её собачонки. Нужно нарисовать их вместе, в образе Элли с Тотошкой, как в "Волшебнике Изумрудного Города".

Должна получиться небольшая, но красивая стилизованная иллюстрация. Формат можно обычный JPEG или PNG.

Фото, с которого рисовать, могу выслать для ознакомления. Если что-то в задании непонятно - с радостью уточню.

Жду ваших откликов!

10 лет назад
castle
Борис 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
152 отзыва(-1)