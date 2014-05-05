Авторские работы в Photoshop.

Компания Аffresco приглашает к удаленному сотрудничеству талантливых художников в любом городе РФ.

Что нужно нам:

Первоклассные изображения, соответствующие уровню нашей компании, которыми мы можем порадовать наших клиентов.

Авторские работы выполненные в высоком качестве, подходящие для производства фресок.

Что мы может предложить Вам, для создания этих изображений:

- Четкое техническое задание, что рисовать

- Техническое устройства и программное обеспечение для создания этих изображений, предоставляется бесплатно.

- Возможность рисовать с любого устройства. Подключившись к серверам компании Вы можете рисовать, где угодно, в любой точке мира, на чем угодно, и как угодно.

- Доступ к библиотекам компании и мировым стоковым базам.

- Оплату по факту выполнения каждого задания

Чтобы начать работать с нами Вам надо отлично уметь и знать:

- Программу Photoshop

- Основы перспективы и композиции

- Уметь работать с цветом

- Иметь творческий склад ума и фантазию

И отправить запрос на сотрудничество по контактным данным в настройках профиля. В запросе указать: ФИО, образование, Ваш город, телефон, программы в которых Вы работаете и их версии. Прислать ссылки на свои работы, которые по Вашему мнению схожи по тематике с продукцией компании. Другое присылать не надо!!!. И ждать ответа. Чтобы получить от нас ответ, Вы должны быть реальным человеком с реальными выполненными работами. Мы ответим, если Вы нас заинтересуете. Работа постоянная и Ваш доход будет зависеть напрямую от Ваших способностей.