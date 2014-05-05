Авторские работы в Photoshop.

Для сайта компании, изготавливающей витражи, требуется пара десятков фотографий готовой продукции в интерьере. Желаемый уровень работ — в приложении. Ищем творческого художника/моделлера с хорошим вкусом, который готов предложить свои идеи на встрече (вы, разработчик сайта и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания Аffresco приглашает к удаленному сотрудничеству талантливых художников в любом городе РФ.
Что нужно нам:
Первоклассные изображения, соответствующие уровню нашей компании, которыми мы можем порадовать наших клиентов.
Авторские работы выполненные в высоком качестве, подходящие для производства фресок.
Что мы может предложить Вам, для создания этих изображений:
- Четкое техническое задание, что рисовать
- Техническое устройства и программное обеспечение для создания этих изображений, предоставляется бесплатно.
- Возможность рисовать с любого устройства. Подключившись к серверам компании Вы можете рисовать, где угодно, в любой точке мира, на чем угодно, и как угодно.
- Доступ к библиотекам компании и мировым стоковым базам.
- Оплату по факту выполнения каждого задания
Чтобы начать работать с нами Вам надо отлично уметь и знать:
- Программу Photoshop
- Основы перспективы и композиции
- Уметь работать с цветом
- Иметь творческий склад ума и фантазию
И отправить запрос на сотрудничество по контактным данным в настройках профиля. В запросе указать: ФИО, образование, Ваш город, телефон, программы в которых Вы работаете и их версии. Прислать ссылки на свои работы, которые по Вашему мнению схожи по тематике с продукцией компании. Другое присылать не надо!!!. И ждать ответа. Чтобы получить от нас ответ, Вы должны быть реальным человеком с реальными выполненными работами. Мы ответим, если Вы нас заинтересуете. Работа постоянная и Ваш доход будет зависеть напрямую от Ваших способностей.
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