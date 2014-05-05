Авторские работы в Photoshop.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок492 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компания Аffresco приглашает к удаленному сотрудничеству талантливых художников в любом городе РФ.

Что нужно нам:

Первоклассные изображения, соответствующие уровню нашей компании, которыми мы можем порадовать наших клиентов.

Авторские работы выполненные в высоком качестве, подходящие для производства фресок.

Что мы может предложить Вам, для создания этих изображений:

- Четкое техническое задание, что рисовать

- Техническое устройства и программное обеспечение для создания этих изображений, предоставляется бесплатно.

- Возможность рисовать с любого устройства. Подключившись к серверам компании Вы можете рисовать, где угодно, в любой точке мира, на чем угодно, и как угодно.

- Доступ к библиотекам компании и мировым стоковым базам.

- Оплату по факту выполнения каждого задания

Чтобы начать работать с нами Вам надо отлично уметь и знать:

- Программу Photoshop

- Основы перспективы и композиции

- Уметь работать с цветом

- Иметь творческий склад ума и фантазию

И отправить запрос на сотрудничество по контактным данным в настройках профиля. В запросе указать: ФИО, образование, Ваш город, телефон, программы в которых Вы работаете и их версии. Прислать ссылки на свои работы, которые по Вашему мнению схожи по тематике с продукцией компании. Другое присылать не надо!!!. И ждать ответа. Чтобы получить от нас ответ, Вы должны быть реальным человеком с реальными выполненными работами. Мы ответим, если Вы нас заинтересуете. Работа постоянная и Ваш доход будет зависеть напрямую от Ваших способностей.

10 лет назад
Olga_Affresco
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Визуализация витражей в интерьере (работа для СПб)

    $250

    Для сайта компании, изготавливающей витражи, требуется пара десятков фотографий готовой продукции в интерьере. Желаемый уровень работ — в приложении. Ищем творческого художника/моделлера с хорошим вкусом, который готов предложить свои идеи на встрече (вы, разработчик сайта и ...

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется иллюстратор к статьям на блоге

    Здравствуйте! Ищу иллюстратора к статьям на своём личном блоге на постоянной основе, рисунки должны соответствовать дизайну блога,тематике статьи должны быть уникальными. Пишите Вашу цену за один рисунок. Пример дизайна блога в прикреплённом файле. За месяц ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание инфографиков

    Добрый день! Имеется два исходника с инфографикой, необходимо сделать их визуально более привлекательными. Одну инфографику взялся переделывать другой исполнитель, однако до конца довести не смог. Соответственно, по имеющимся наработкам необходимо создать две привлекательные и понятные картинки-схемы в ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Необходимы макеты печатей

    $50

    Здравствуйте. Необходим человек на постоянное сотрудничество по изготовлению векторных макетов печатей и штампов с оттиска. Заказы идут часто. Просьба в заявке поставить цены по пунктам: Факсимиле: Простые печати и штампы (основная масса): Усложненные печати и штампы: ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать фон для сайта

    не хуже этого http://railnation.ru/img/layout/bg_main.jpg тематика таже разрешения 1920x1000 но так, чтобы выглядел нормальным при подрезке до стандартных 1366x768 цена договорная, показывайте примеры работ

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать 2 картинки по технике безопасности

    Нарисовать 2 картинки по технике безопасности Оба рисунка выполняются на одном листе. Слева — неправильное поведение, справа — правильное. Смысл инструкции - Нельзя входить в замкнутое пространство, не получив предварительных указаний от руководителя работ и не имея ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад