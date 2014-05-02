Разработать фон подложки письма

Для сайта компании, изготавливающей витражи, требуется пара десятков фотографий готовой продукции в интерьере. Желаемый уровень работ — в приложении. Ищем творческого художника/моделлера с хорошим вкусом, который готов предложить свои идеи на встрече (вы, разработчик сайта и ...
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Подобрать картинку, сделать ее фоном служебного письма.
Тематика - военно-морской флот.
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