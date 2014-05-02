Разработать фон подложки письма

Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок186 просмотров
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Подобрать картинку, сделать ее фоном служебного письма.

Тематика - военно-морской флот.

10 лет назад
Ayauresdu
Кир 
71 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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