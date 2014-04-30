Сделать аватар для группы ВКонтакте

Иллюстрации и РисункиЗакрыт25 заявок358 просмотров
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Нужно сделать аватар для группы вконтакте из этой картинки: http://www.thegreenchalet.com/assets/images/LogosArtwork/canstockphotoMoneyBag_resize.jpg

На картинке обязательно должна быть надпись: Онлайн игры с выводом денег

Добавляйтесь, указывайте цену.

10 лет назад
VIP2014
Олег 
61 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв