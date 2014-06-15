Баннер-шапка на сайт (рисунок или коллаж)

Нужен баннер, размером приблизительно 1200 на 400 пикселей, растровый.

На нем нужно показать работу манипулятора вездехода. Автомобиль - КАМАЗ 43118 с установкой Канглим (вбейте в гугл картинки и камаз с таким номером и название установки, чтобы понимать о чем речь).

На картинке должен быть строящейся дом, где всё достроено до 5 этажа, рядом в сильной грязи стоять камаз на подпорках с поднятой на дом стрелой. По виду камаза должно быть понятно что он внедорожный - повернуты колеса протектором к зрителю, крупная кабина. Стрела поднимает строительный груз (любой на ваше усмотрение). Подписана длина стрелы - 19 метров. Можно изобразить рядом с камазом любой другой манипулятор, застрявший намертво в грязи.

Стиль баннера - либо коллаж, либо рисованная иллюстрация в реалистичном стиле. Исполнителю, по желанию вышлю рисованный примерный план баннера, т.е. что где.

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Бюджет 1000-2000 рублей, в случае если работа будет очень качественной можно обговорить бонус.

Оплата по факту (пришлете в ухудшенном качестве, с водяным знаком, меньшего размера - на выбор); либо с предоплатой, но только исполнителям с хорошими аккаунтами (отзывы, портфолио, рейтинг и т.п.). Не тратьте свое и мое время, выпрашивая предоплату с пустым аккаунтом - работаю только с адекватными людьми.

Способ оплаты - яндекс.деньги, можно подобрать другой, но этот самый удобный.