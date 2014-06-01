Сделать иллюстрацию для плаката

Иллюстрации и РисункиЗавершен14 заявок368 просмотров
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Необходимо сделать плакат 2 н 4 метра для размещения в торговом центре для салона штор.

На плакате будет:

1. фотография шторной композиции - есть в хорошем качестве

2. необходимо сделать иллюстрацию - нарисовать как выглядел эскиз шторной композиции, который отрисовывается от руки.

3. Логотип и слоганы - все есть.

10 лет назад
mkm2
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
NewWorker
38 летПольша
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$25
2 дня
хороший исполнитель. честно выполнил поставленную задачу
Работа интересная, спасибо за выбор в качестве исполнителя. Если что, обращайтесь.
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