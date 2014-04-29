Картинка с акцией

Добрый день, уважаемые исполнители! Нужно сделать для сайта http://smotorss.ru/ картинку с паззлами, чтобы было аккуратно и со вкусом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте veleskazan.ru есть слайдер с картинками. Для этого слайдера нужно разработать картинку с акцией: участок + строительство дома = квадрацикл в подарок
Вот это все нужно как то обыграть, чтобы получилось красиво.
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