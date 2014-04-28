Нарисовать уже имеющийся рисунок/логотип

Иллюстрации и РисункиЗавершен15 заявок307 просмотров
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Необходимо нарисовать качественно и чётко рисунок / логотип . Уже есть то что надо рисовать - вам придумывать ничего не потребуется - только рисовать всё что вас попросят . Чуть чуть немного по мелочи добавить пару элементов в рисунок , перерисовать с другими цветами (скажу цвета). Ну и нарисовать/написать текст как нужно (скажу и покажу как). Так что всё просто...После того как нарисуете (можете наклеить водяные знаки) если устроит - оплата 100% без предоплаты.

10 лет назад
alanjobs
Максим 
31 годРумыния
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
BAPBAPA777
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$6
1 день
Выполнитель может красиво и качественно рисовать - всё на самом высшем уровне. Варвара полностью выполнила наш заказ так что мы остались довольны.
Отличный заказчик. Детальное ТЗ, постоянно на связи, быстрая оплата. Рекомендую.
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