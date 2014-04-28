Нарисовать уже имеющийся рисунок/логотип

Добрый день, уважаемые исполнители! Нужно сделать для сайта http://smotorss.ru/ картинку с паззлами, чтобы было аккуратно и со вкусом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать качественно и чётко рисунок / логотип . Уже есть то что надо рисовать - вам придумывать ничего не потребуется - только рисовать всё что вас попросят . Чуть чуть немного по мелочи добавить пару элементов в рисунок , перерисовать с другими цветами (скажу цвета). Ну и нарисовать/написать текст как нужно (скажу и покажу как). Так что всё просто...После того как нарисуете (можете наклеить водяные знаки) если устроит - оплата 100% без предоплаты.
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