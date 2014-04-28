Нарисовать уже имеющийся рисунок/логотип

Необходимо нарисовать качественно и чётко рисунок / логотип . Уже есть то что надо рисовать - вам придумывать ничего не потребуется - только рисовать всё что вас попросят . Чуть чуть немного по мелочи добавить пару элементов в рисунок , перерисовать с другими цветами (скажу цвета). Ну и нарисовать/написать текст как нужно (скажу и покажу как). Так что всё просто...После того как нарисуете (можете наклеить водяные знаки) если устроит - оплата 100% без предоплаты.