Нужно сделать картинку

Приветствую всех, кто заинтересовался проектом! Задача такова: Есть фото стойки под велосипеды с козырьком (см приложение), надо в неё (к ней) дорисовать столик под навесом где будет сидеть работник проката.По сути это рисунок(эскиз), который мы набросали от ...
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Добрый день, уважаемые исполнители!
Нужно сделать для сайта http://smotorss.ru/ картинку с паззлами, чтобы было аккуратно и со вкусом.
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