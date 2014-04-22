Нужно сделать картинку

Приветствую всех, кто заинтересовался проектом! Задача такова: Есть фото стойки под велосипеды с козырьком (см приложение), надо в неё (к ней) дорисовать столик под навесом где будет сидеть работник проката.По сути это рисунок(эскиз), который мы набросали от ...