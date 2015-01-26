Перевести герб в вектор

$43
Иллюстрации и РисункиЗавершен17 заявок328 просмотров
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Нужно перерисовать герб в векторе.

Герб приложен во вложении.

10 лет назад
aardalin
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
MasterXL
55 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
17 дней назад
10 лет назад
$43
5 дней
Супер!
не первая совместная работа с Алексеем. как обычно все очень корректно и четко. оплата незамедлительная в полном объеме.
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