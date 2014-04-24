Рисунок для художественной татуировки

Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки248 просмотров
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Нужно 2 рисунка для художественной цветной татуировки. Не скул

1. царь лев и 2 львенка, глаза 3D тату

Тату делается на руку, левую, в выходом на кисть. нужен сюжет.

2. Парусник пиратский, но не детский, на фоне солнца. мелкая мелкая прорисовка не нужна. нужен сюжет.

Укажите вашу цену за каждый рисунок и скайп. прошу прочтите в инете требования к эскизу художественных тату.

пример художественной тату

http://www.mikky-tattoo.ru/gallery.html

http://samtattoo777.ru/products

http://tattooptax.ru/tattoo-man.htm

10 лет назад
ArtemyGorbunov
Артемий 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)
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