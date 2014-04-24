Нарисовать 12 иконок

Здравствуйте. Необходимо создать 12 иконок размером 32 на 32 в формате PNG.

Иконки будут появляться в профиле пользователей в качестве награды за добавление файлов в архив на сайте об играх серии GTA - Libertycity (новые модели машин для игры, текстуры и так далее).

В процессе создания необходимо продумать ИЕРАРХИЮ наградок. К примеру, за 5 файлов человек получает такую-то наградку, простенькую, за 100 покруче, за 1000 - супер-крутую красивую наградку.

В качестве примера даю скрин того, как в моем профиле выглядят наградки за другие действия на сайте. И иконку, которая была создана в качестве награды за добавление файлов ранее. Она уже старенькая и размер у нее больше.

Ждем ваших предложений.