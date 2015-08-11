Макет памятника

Для разработки игры требуется команда разработчиков, так же принимаются отдельные заявки от специалистов-фрилансеров. Форма работы удаленная, полный рабочий день. Срок разработки проекта 9-12 мес. Если большинство исполнителей будут территориально находиться в одном городе, то будет организован уютный ...
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Необходимо сделать 3-4 разных эскиза приложенного к проекту памятника (немного изменить форму или сделать скос с другой стороны и т.п.). Оплата ЯД или Вебмани.
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