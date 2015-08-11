Макет памятника

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен12 заявок262 просмотра
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Необходимо сделать 3-4 разных эскиза приложенного к проекту памятника (немного изменить форму или сделать скос с другой стороны и т.п.). Оплата ЯД или Вебмани.

10 лет назад
redkit
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
DocArt
Брукс 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$30
7 дней
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