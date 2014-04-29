Нарисовать красивые рисунки для оформления сайта

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок226 просмотров
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Нужно нарисовать несколько рисунков в одном стиле для сайта арт-направленности. Первое - нарисовать для шапки сайта горизонтальную карту и показать маршрут арт-объекта по городам. Второе - нарисовать арт-объект в разных ракурсах. Эскиз черновик я предоставлю, и всю информацию более подробно.

*Желателен современный стиль иллюстраций, приветствуется креатив.

10 лет назад
polarts
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
nombre_d
Ольга 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
33 отзыва
10 лет назад
$50
3 дня
Отличная работа, Ольга спасибо. Иллюстрации для сайта выполнены быстро и с высоким качеством. Благодарю что быстро внесли все необходимые корректировки. Приятно работать с человеком.
Очень позитивные впечатления от сотрудничества. Четко поставленная задача,понятные и детальные ответы на вопросы по проекту, мгновенная оплата. Обращайтесь в дальнейшем, всегда буду рада работать с Вами. Рекомендую, как надежного и порядочного заказчика!
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