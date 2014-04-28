Доработка дизайна настенного календаря

$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок212 просмотров
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Есть дизайн календаря в jpg. Необходимо внести правки и подготовить файл в редактируемом pdf для типографии...

10 лет назад
Flamant
Борис 
60 летКанада
11 лет в сервисе
Был
19 часов назад
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