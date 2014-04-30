Кукурузник

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок220 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим найти кукурузник ярко красного цвета.

Ракурс как на изображении в приложении.

10 лет назад
vakeks2
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
newface
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Сделано, спасибо!
Четкое ТЗ, молнеиностная оплата!
  • Похожие заказы

  • Баннер-шапка на сайт (рисунок или коллаж)

    $100

    Нужен баннер, размером приблизительно 1200 на 400 пикселей, растровый. На нем нужно показать работу манипулятора вездехода. Автомобиль - КАМАЗ 43118 с установкой Канглим (вбейте в гугл картинки и камаз с таким номером и название установки, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Привлекающее внимание изображение.

    Нужно привлекающее внимание (цепляющее) изображение на тему гаджетов. Несколько штук. Длинна по горизонтали не меньше 600 пикселей. Цену предлагате за единицу. Заявки без цены не рассматриваю. Портфолио приветствуется.

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Макет памятника

    $50

    Необходимо сделать 3-4 разных эскиза приложенного к проекту памятника (немного изменить форму или сделать скос с другой стороны и т.п.). Оплата ЯД или Вебмани.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка игры

    Для разработки игры требуется команда разработчиков, так же принимаются отдельные заявки от специалистов-фрилансеров. Форма работы удаленная, полный рабочий день. Срок разработки проекта 9-12 мес. Если большинство исполнителей будут территориально находиться в одном городе, то будет организован уютный ...

    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать красивые рисунки для оформления сайта

    $50

    Нужно нарисовать несколько рисунков в одном стиле для сайта арт-направленности. Первое - нарисовать для шапки сайта горизонтальную карту и показать маршрут арт-объекта по городам. Второе - нарисовать арт-объект в разных ракурсах. Эскиз черновик я предоставлю, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать иллюстрацию для плаката

    Необходимо сделать плакат 2 н 4 метра для размещения в торговом центре для салона штор. На плакате будет: 1. фотография шторной композиции - есть в хорошем качестве 2. необходимо сделать иллюстрацию - нарисовать как выглядел эскиз ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад