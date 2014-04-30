Кукурузник

Для разработки игры требуется команда разработчиков, так же принимаются отдельные заявки от специалистов-фрилансеров. Форма работы удаленная, полный рабочий день. Срок разработки проекта 9-12 мес. Если большинство исполнителей будут территориально находиться в одном городе, то будет организован уютный ...