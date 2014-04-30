Нужен баннер, размером приблизительно 1200 на 400 пикселей, растровый. На нем нужно показать работу манипулятора вездехода. Автомобиль - КАМАЗ 43118 с установкой Канглим (вбейте в гугл картинки и камаз с таким номером и название установки, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим найти кукурузник ярко красного цвета.
Ракурс как на изображении в приложении.
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