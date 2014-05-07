Создание инфографиков

Иллюстрации и РисункиЗавершен2 заявки201 просмотр
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Добрый день!

Имеется два исходника с инфографикой, необходимо сделать их визуально более привлекательными.

Одну инфографику взялся переделывать другой исполнитель, однако до конца довести не смог. Соответственно, по имеющимся наработкам необходимо создать две привлекательные и понятные картинки-схемы в 3D.

Очень подробно объясню и обговорю задачу с выбранными исполнителями. Отбор строго по портфолио.

Задача достаточно не сложная, однако для её успешного выполнения необходимы хорошие навыки 3D моделирования.

Просьба в заявке указывать хотя бы примерные расценки и сроки выполнения.

10 лет назад
cheechoo
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
TarasovDizain
Петр 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$45
3 дня
Пётр подошёл к выполнению задания очень ответственно, хотя требования были изначально достаточно высоки. Он быстро учёл замечания и без промедления вносил необходимые правки. В итоге были получены изображения нужного качества и без проволочек. Однозначно рекомендую.
Заказчик постоянно на связи и все вопросы которые возникали по ходу работы решались без проблем. Моментальная оплата.Буду рад дальнейшему сотрудничеству