Создание инфографиков

Добрый день!

Имеется два исходника с инфографикой, необходимо сделать их визуально более привлекательными.

Одну инфографику взялся переделывать другой исполнитель, однако до конца довести не смог. Соответственно, по имеющимся наработкам необходимо создать две привлекательные и понятные картинки-схемы в 3D.

Очень подробно объясню и обговорю задачу с выбранными исполнителями. Отбор строго по портфолио.

Задача достаточно не сложная, однако для её успешного выполнения необходимы хорошие навыки 3D моделирования.

Просьба в заявке указывать хотя бы примерные расценки и сроки выполнения.