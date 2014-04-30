Нарисовать фон для сайта

Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок248 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

не хуже этого http://railnation.ru/img/layout/bg_main.jpg тематика таже

разрешения 1920x1000 но так, чтобы выглядел нормальным при подрезке до стандартных 1366x768

цена договорная, показывайте примеры работ

10 лет назад
Enduro
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад