Нарисовать фон для сайта

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не хуже этого http://railnation.ru/img/layout/bg_main.jpg тематика таже
разрешения 1920x1000 но так, чтобы выглядел нормальным при подрезке до стандартных 1366x768
цена договорная, показывайте примеры работ
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