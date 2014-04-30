Необходимы макеты печатей

$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок200 просмотров
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Здравствуйте. Необходим человек на постоянное сотрудничество по изготовлению векторных макетов печатей и штампов с оттиска. Заказы идут часто. Просьба в заявке поставить цены по пунктам:

Факсимиле:

Простые печати и штампы (основная масса):

Усложненные печати и штампы:

Сложные печати и штампы:

Очень сложные печати и штампы:

10 лет назад
blik6
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад