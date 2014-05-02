Отрисовать растровые иконки в вектор

Иллюстрации и РисункиЗакрыт21 заявка269 просмотров
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Необходимо отрисовать 11 иконок в векторе с шириной линии сверхтонкий абрез и предоставить в двух вариантах, только линии и еще и заливки.

10 лет назад
nbhd
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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