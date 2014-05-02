Отрисовать растровые иконки в вектор

Добрый день! Имеется два исходника с инфографикой, необходимо сделать их визуально более привлекательными. Одну инфографику взялся переделывать другой исполнитель, однако до конца довести не смог. Соответственно, по имеющимся наработкам необходимо создать две привлекательные и понятные картинки-схемы в ...