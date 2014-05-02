Отрисовать растровые иконки в вектор

Для сайта компании, изготавливающей витражи, требуется пара десятков фотографий готовой продукции в интерьере. Желаемый уровень работ — в приложении. Ищем творческого художника/моделлера с хорошим вкусом, который готов предложить свои идеи на встрече (вы, разработчик сайта и ...
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Необходимо отрисовать 11 иконок в векторе с шириной линии сверхтонкий абрез и предоставить в двух вариантах, только линии и еще и заливки.
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