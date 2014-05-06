Создание картинки по аналогу

Здравствуйте ! Есть необходимость в отрисовке логотипа компании в векторе..,компьютер на котором он есть далеко, а в ближайшую неделю он понадобится. Кто поможет)? Жду предложения по цене и срокам В приложении основа от чего отталкиваться С уважением Александр