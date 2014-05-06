Создание картинки по аналогу

Добрый день! Нужен художник для отрисовки рейда в онлайн игре. Это задача для художника, которому будет интересно поработать при ограниченном бюджете (100-150 грн за задачу). В дальнейшем понадобится отрисовка всей игры. Стиль: аниме (сериал Наруто). На что бы ...
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Есть картинка
Она необходима в большом разрешении 4000х2000 px
Можете перерисовать, собрать заново и др методы какие знаете
Заказчик будет ее распечатывать на баннер
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