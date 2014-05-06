Создание картинки по аналогу

Иллюстрации и РисункиЗакрыт16 заявок278 просмотров
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Есть картинка

Она необходима в большом разрешении 4000х2000 px

Можете перерисовать, собрать заново и др методы какие знаете

Заказчик будет ее распечатывать на баннер

10 лет назад
Romansom
Роман 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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