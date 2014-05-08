Сделать картинку

Иллюстрации и РисункиЗавершен24 заявки235 просмотров
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Необходимо сделать две картинки с надписями

Более подробно на странице http://astrohit.com/tz/tz_20.html

Просьба указывать сроки выполнения и цену.

Оплата по Вебмани.

10 лет назад
valiran
56 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
nombre_d
Ольга 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
33 отзыва
10 лет назад
$20
2 дня
В первый раз пишу НЕ положительный отзыв. За 20 долларов ожидал хоть какой-то креативности, старания. Именно по этому выбрал исполнителя не с самой дешевой ценой, но разницы между исполнителем за 5 долларов не вижу.
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