Сделать картинку

Для сайта компании, изготавливающей витражи, требуется пара десятков фотографий готовой продукции в интерьере. Желаемый уровень работ — в приложении. Ищем творческого художника/моделлера с хорошим вкусом, который готов предложить свои идеи на встрече (вы, разработчик сайта и ...
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Необходимо сделать две картинки с надписями
Более подробно на странице http://astrohit.com/tz/tz_20.html
Просьба указывать сроки выполнения и цену.
Оплата по Вебмани.
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