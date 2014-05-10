Отрисовать картинку в кореле

Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок217 просмотров
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Для полиграфической печати надо отрисовать картинку в кореле 1 к 1 за исключением тени от короны.

Оплата по факту.

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10 лет назад
f1x
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
freelancer7
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
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