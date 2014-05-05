Сделать 4 шаржа с юбиляром

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок173 просмотра
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Нужно из имеющихся фотографий сделать шаржи с юбиляром на тему:

1. Рабалка с корабля (яхты)

2. Качок-бодибилдер

3. Фото кудрявого юбиляра (обычно он лысый)))

4. Микс из 3х фотографий

Выбор исполнителя в 08:00 07.05.2014. Срок выполнения - до 20:00 по мск 07.05.2014.

Пишите цену.

10 лет назад
toxa2012
Антон 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад