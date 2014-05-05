Сделать 4 шаржа с юбиляром

Есть фото девушки и отдельно её собачонки. Нужно нарисовать их вместе, в образе Элли с Тотошкой, как в "Волшебнике Изумрудного Города". Должна получиться небольшая, но красивая стилизованная иллюстрация. Формат можно обычный JPEG или PNG. Фото, с ...