Рейд для онлайн игры (2Д)

Добрый день!

Нужен художник для отрисовки рейда в онлайн игре. Это задача для художника, которому будет интересно поработать при ограниченном бюджете (100-150 грн за задачу). В дальнейшем понадобится отрисовка всей игры.

Стиль: аниме (сериал Наруто).

На что бы хотелось ориентироваться (конечно же с сохранением направления аниме):

http://un.games.la/

http://vk.com/vamplegend?mid=9107863

Исходник игры показывать не хочу чтобы не привязываться к существующей графике (она убога).

Готов ответить на все вопросы.