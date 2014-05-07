Ищу художника который может делать рисунки для Whiteboard анимации такой например как здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=JOEmevH7sEs , толькл=о рисунки без анимации

Выходной формат SVG. Цена - $10 за один рисунок (1 рисунок = 1 сцена в анимации)

Наличие портфолио обязательно. Оплата вебмани по результату, без предоплаты и без обмана