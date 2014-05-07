С днем победы дамы и господа. Требуется иллюстратор для создания уровней мобильной игры. Стилистика очень похода на скриншоты прикреплённые к проекту. Об игре: Point-n-Click игра на на основе истории про красную шапочку. Каждый уровень в игре уникальный, почти на каждом ...
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Ищу художника который может делать рисунки для Whiteboard анимации такой например как здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=JOEmevH7sEs , толькл=о рисунки без анимации
Выходной формат SVG. Цена - $10 за один рисунок (1 рисунок = 1 сцена в анимации)
Наличие портфолио обязательно. Оплата вебмани по результату, без предоплаты и без обмана
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