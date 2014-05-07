Рисунки для Whiteboard анимации

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу художника который может делать рисунки для Whiteboard анимации такой например как здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=JOEmevH7sEs , толькл=о рисунки без анимации

Выходной формат SVG. Цена - $10 за один рисунок (1 рисунок = 1 сцена в анимации)

Наличие портфолио обязательно. Оплата вебмани по результату, без предоплаты и без обмана

10 лет назад
dkorolov
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Рисование графики для уровней игры

    С днем победы дамы и господа. Требуется иллюстратор для создания уровней мобильной игры. Стилистика очень похода на скриншоты прикреплённые к проекту. Об игре: Point-n-Click игра на на основе истории про красную шапочку. Каждый уровень в игре уникальный, почти на каждом ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать персонаж по моей фотографии

    Доброго времени суток, уважаемые дизайнеры. Сейчас я делаю редизайн своего сайта и мне хотелось бы видеть нарисованного персонажа вместо моей фотографии на сайте. Основы для рисунка можно брать с моей страницы: http://vk.com/tfatkulin Пример того, что должно получиться во ...

    Иллюстрации и Рисунки23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изображения для интернет-магазина

    Необходимо находить изображения по артикулам для интернет-магазина строительной (все для ремонта и обустройства дома, будут не только цемент и кисточки но и камины, двери, люстры например) тематики. Изображений много нужно, последний раз 5000 требовалось, в скором ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Уменьшить вес ,не потеряв качество

    Доброго вечера. Господа специалисты. Имеем два фоновых рисунка, размером 2.40 мб (1920 х 1103 пикселей) и 2.16 мб (1810 х 1040) Очевидно, что для background это очень много. Необходимо уменьшить вес, максимально сохранив, или вовсе не утратив качество. Без ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Инфографика для страницы сайта доставка и оплата.

    Добрый день! Хочется реализовать на сайте понятную, простую и в то же время интересную инфографики по доставке и оплате товара - http://bestgadget.com.ua/delivery С Вас обязательно бюджет и примеры.

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать графику для винила (для авто)

    Здравствуйте друзья, для многих из Вас этот проект будет не обычным, но для всех очень интересным. Решил выделить свое авто, хочется какую то графику разместить. Для меня интересна вот эта тема https://e-a.d-cd.net/5eb9a04s-480.jpg но хотелось бы разместить там ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание иллюстрации

    Мне нужна иллюстрация, почти такая http://www.goodfon.ru/download.php?id=173846&amp;rash=1280x1024 Выбор заднего фона обсуждаемый, и нож может быть воткнут например в землю, вот так: http://www.goodfon.ru/download.php?id=642920&amp;rash=1280x1024 За основу нужно будет взять фотографию природы (решим какую), а воткнутый нож нарисовать. Нож такой http://www.maksimov.su/gallery/holod/mora2000/1.jpg Указывайте цену. Выбирать буду по ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рейд для онлайн игры (2Д)

    $50

    Добрый день! Нужен художник для отрисовки рейда в онлайн игре. Это задача для художника, которому будет интересно поработать при ограниченном бюджете (100-150 грн за задачу). В дальнейшем понадобится отрисовка всей игры. Стиль: аниме (сериал Наруто). На что бы ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад