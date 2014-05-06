Нарисовать персонаж по моей фотографии

Доброго времени суток, уважаемые дизайнеры.

Сейчас я делаю редизайн своего сайта и мне хотелось бы видеть нарисованного персонажа вместо моей фотографии на сайте.

Основы для рисунка можно брать с моей страницы: http://vk.com/tfatkulin

Пример того, что должно получиться во вложении.

Указывайте цену, и срок выполнения.