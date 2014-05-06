Изображения для интернет-магазина

Необходимо находить изображения по артикулам для интернет-магазина строительной (все для ремонта и обустройства дома, будут не только цемент и кисточки но и камины, двери, люстры например) тематики.

Изображений много нужно, последний раз 5000 требовалось, в скором времени потребуется еще.

Пишите ваши предложения, стоимость 1й фотографии и срок - сколько фото в день можете делать.

Пример изображений прикрепил.

Писать сюда, в скайпе НЕ ОТВЕЧУ, нет возможности.

примеры артикулов:

306044

306045

306024

306061