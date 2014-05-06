Разработать графику для винила (для авто)

Здравствуйте друзья, для многих из Вас этот проект будет не обычным, но для всех очень интересным.

Решил выделить свое авто, хочется какую то графику разместить.

Для меня интересна вот эта тема https://e-a.d-cd.net/5eb9a04s-480.jpg но хотелось бы разместить там улитку, из мульта Турбо https://www.google.com.ua/search?q=turbo&client=firefox-a&hs=NLa&rls=org.mozilla:ru:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3RBmU-acIabW4ASS9YHwDw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1920&bih=960#channel=sb&q=turbo&rls=org.mozilla:ru:official&tbm=isch&tbs=isz:lt,islt:2mp

В прикрепленных файлах я пытался показать что мне хотелось бы видет. Как Вариант или с улиткой или полосы, графика.

Обязательно предлагайте бюджет. Все вопросы в личку.