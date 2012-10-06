istickz

Темур istickz

 
32 годаРоссия/Уфа
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Пишу парсеры на Ruby

Ключевые навыки

Свободное владение системами Linux, OS X, Windows

Владею современными графическими редакторами

Хорошее знание JavaScript, Ruby, HTML, CSS

Знание современных методологий разработки ПО

Работа с системами контроля версий, системами непрерывной интеграции

Опыт работы

Студенческая стажировка

Июль 2011 — август 2011

СКБ Контур (Екатеринбург, www.skbkontur.ru) — Информационные технологии/системная интеграция

Специалист отдела тестирования ПО

Преимущественно функциональное(ручное) тестирование веб сервисов.

Коммуникабельность

Ответственность

Планирование

JavascriptHTMLCSSLinuxRuby
Отзывы заказчиков
Renaq
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Скрипт статистики из ВК
Хороший и коммуникабельный фрилансер! Спасибо за хорошо проделанную работу!
Приятно иметь дело с заказчиком. Работа выполнена - сумма оплачена.
Ответный отзыв
studia-kulibina
Евгений 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Написать запускающий файл (срочно)
Молодец ! выполнил всё чётко и грамотно! Рекомендую !
Отзывчивый и приятный в общении человек. Было приятно работать с Евгением!
Ответный отзыв
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1 отзыв
от $30
от 1 дня
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