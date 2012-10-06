Пишу парсеры на Ruby
Ключевые навыки
Свободное владение системами Linux, OS X, Windows
Владею современными графическими редакторами
Хорошее знание JavaScript, Ruby, HTML, CSS
Знание современных методологий разработки ПО
Работа с системами контроля версий, системами непрерывной интеграции
Опыт работы
Студенческая стажировка
Июль 2011 — август 2011
СКБ Контур (Екатеринбург, www.skbkontur.ru) — Информационные технологии/системная интеграция
Специалист отдела тестирования ПО
Преимущественно функциональное(ручное) тестирование веб сервисов.
Коммуникабельность
Ответственность
Планирование
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Kestine parser228 просмотров
- Парсер товаров + отправка в социальные сети263 просмотра
- Генерация картинок и отправка в группы vk.com200 просмотров
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
10 лет назад
Хороший и коммуникабельный фрилансер! Спасибо за хорошо проделанную работу!
Ответный отзыв
Приятно иметь дело с заказчиком. Работа выполнена - сумма оплачена.
$10
10 баллов
11 лет назад
Молодец ! выполнил всё чётко и грамотно! Рекомендую !
Ответный отзыв
Отзывчивый и приятный в общении человек. Было приятно работать с Евгением!
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1 отзыв
от $30
от 1 дня
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