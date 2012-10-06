Написать запускающий файл (срочно)

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Завершен3 заявки200 просмотров

требуется программист (срочно)

требуеться написать запускающий файл состоящий из 2-х задач

1 - прописать в хостс пере адресацию

2- запустить дальше уже исполняемый файл

можно батник или что вам ближе использовать

работать должно на ХП,7,8,

13 лет назад
studia-kulibina
Евгений 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

istickz
Темур 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Молодец ! выполнил всё чётко и грамотно! Рекомендую !
Отзывчивый и приятный в общении человек. Было приятно работать с Евгением!

Заявки фрилансеров

istickz
Темур 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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