Сделать аватар для паблика вконтакте.

Здравствуйте друзья, для многих из Вас этот проект будет не обычным, но для всех очень интересным. Решил выделить свое авто, хочется какую то графику разместить. Для меня интересна вот эта тема https://e-a.d-cd.net/5eb9a04s-480.jpg но хотелось бы разместить там ...