Сделать аватар для паблика вконтакте.

$6
Иллюстрации и РисункиЗакрыт1 заявка145 просмотров
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Паблик о кулинарии.

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10 лет назад
Valerija711
Валерия 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
teddy_
Алла 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
127 отзывов(-4)
10 лет назад
$6
1 день
Заказчица дала проект 09.05.2014, и с тех пор в сети не появлялась. НЕ рекомендую с ней связываться!
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