hirn

Альберт hirn

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

sseenn
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Требуется к статье тематическая картинка с текстом
Android
Рекомендую Альберта как положительного заказчика!Предельно ясное ТЗ,оперативная проверка результатов,а также моментальная оплата.Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Быстрое и профессиональное решение поставленной задачи. С удовольствием буду обращаться в дальнейшем.
Ответный отзыв
pepeh
Пелех 
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Пять регулярных выражений в PHP.
PHP
Понравилось работать с Альбертом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Молниеносное выполнение за пару минут. Павло - настоящий профессионал своего дела.
Ответный отзыв