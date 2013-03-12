Ищу для сайта андроид-тематики ГРАМОТНОГО новостника-рерайтера. ЕЖЕДНЕВНО нужна одна статья на 1000 зн. с актуальной новостью. Оплата - договорная.
- Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
К статье требуется тематическая картинка с текстом "Обзор приложений: выбираем лучший офис для Android." Размер 622х304px. Примерно такого типа, как в файле приложения. Мне не нужен шедевр изобразительного искусства, а всего ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $40
Требутся новостник-рерайтер для публикации актуальных новостей на сайте андроид-тематики. 1000р/месяцКопирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется написать сравнительный обзор приложений на тему "Навигатор для Андроид". ТЗ вышлю. Объем 6-8 килознаков. Нужен грамотный, интересный текст для людей от человека, разбирающегося в тематике.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тема: "Обзор приложений: фоторедакторы" Размер: 622х304 Нужна недорогая, незамудренная, симпатичная картинка.Баннеры2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен человек, умеющий писать интересные обзоры игр для ОС Андроид. Один обзор 1500зн в два дня. Указывайте, пожалуйста, цены за ваши услуги.Копирайтинг12 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется составить пять регулярных выражений для вставки в готовый скрипт. Инфо будет парситься с Google Play. Цены в ПМ, пожалуйста.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
На постоянной основе. Требуется, ежедневно на сайт, добавлять одну грамотную и уникальную (от 93% по etxt-Антиплагиату) на 1000–1200зн. новость о ОС Android с одним изображением. 30р/1000зн. Оплата — ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
На постоянной основе. Требуется, ежедневно на сайт, добавлять одну грамотную и уникальную(от 93% по etxt-Антиплагиату) на 1000-1200зн. новость о ОС Android с одним изображением. 30р/1000зн. Оплата - webmoneyКопирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад