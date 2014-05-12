Убрать фон и поменять цвет букв

$5
Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки204 просмотра
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Добрый день есть лого,есть в векторе но на выходе нужно пнг,в приложении принт скрин,написано в нем что нужно сделать.

1.Убрать фон,сделать прозрачным

2.Поменять цвет букв.

10 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
teddy_
Алла 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
127 отзывов(-4)
10 лет назад
$5
1 день
Отлично справилась с поставленной задачей !!!!
Четкое ТЗ. Оплата своевременная
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