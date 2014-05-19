Нарисовать иллюстрацию

Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки203 просмотра
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Нужно нарисовать коллаж "Логистический процесс" прикрепил два файла для образца.

Задумка такая:

Большой грузовик приезжает на склад выгружается и со склада выезжают маленькие грузовички по нескольким магазинам.

Все нужно сделать красиво и ярко, главное чтобы по картинке сам процесс был "ежу понятен".

10 лет назад
Serezhka0018
Сергей 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
samfam
Юля 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Работа выполнена просто превосходно! Большое спасибо Юлии, всем рекомендую!
Хорош заказчик)..четкое ТЗ, полная оплата.. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
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