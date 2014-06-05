Баннеры для сайта

1) Баннер участие в выставке в слайдшоу на senspa.ru размер 1060*281

содержание фото выбрать со страницы

http://senspa.ru/company/news/nasha_kompaniya_prinyala_uchastie_v_vystavke_mosbuild_2014/

Логотип выставки

http://www.mosbuild.com/

Текст:

Представители производителя SensPa приняли участие на выставке

Приглашаем к сотрудничеству дилеров и дистрибьютеров по России и СНГ

2) Преимущества покупки в фирменном магазине 178*100 (будет располагаться в каталоге товаров) http://senspa.ru/catalog/elektronnye_kryshki_bide/

над фильтром

3) Фотогалерея 180*80 будет располагаться http://senspa.ru/catalog/elektronnye_kryshki_bide/

правее от загаловка Электронные крышки биде и Главная - Каталог - Электронные крышки биде

4) Видеогалерея рядом с фотогалереей 180*80

Все что не указано на усмотрение дизайнера, но

Баннеры должны сочетаться с дизайном и цветовыми решениями сайта, и между собой красиво играть.

Тексты должны выглядеть стильно, шрифты приятные для восприятия, и не резать глаз. Сайт должен выглядеть стильно и солидно.

Изображения выбирать на усмотрение дизайнера.

Прошу сообщать цену и срок