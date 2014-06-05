Баннеры для сайта

Нужно нарисовать коллаж "Логистический процесс" прикрепил два файла для образца. Задумка такая: Большой грузовик приезжает на склад выгружается и со склада выезжают маленькие грузовички по нескольким магазинам. Все нужно сделать красиво и ярко, главное чтобы по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Баннер участие в выставке в слайдшоу на senspa.ru размер 1060*281
содержание фото выбрать со страницы
http://senspa.ru/company/news/nasha_kompaniya_prinyala_uchastie_v_vystavke_mosbuild_2014/
Логотип выставки
Текст:
Представители производителя SensPa приняли участие на выставке
Приглашаем к сотрудничеству дилеров и дистрибьютеров по России и СНГ
2) Преимущества покупки в фирменном магазине 178*100 (будет располагаться в каталоге товаров) http://senspa.ru/catalog/elektronnye_kryshki_bide/
над фильтром
3) Фотогалерея 180*80 будет располагаться http://senspa.ru/catalog/elektronnye_kryshki_bide/
правее от загаловка Электронные крышки биде и Главная - Каталог - Электронные крышки биде
4) Видеогалерея рядом с фотогалереей 180*80
Все что не указано на усмотрение дизайнера, но
Баннеры должны сочетаться с дизайном и цветовыми решениями сайта, и между собой красиво играть.
Тексты должны выглядеть стильно, шрифты приятные для восприятия, и не резать глаз. Сайт должен выглядеть стильно и солидно.
Изображения выбирать на усмотрение дизайнера.
Прошу сообщать цену и срок
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