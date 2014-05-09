Рисунок девушки с фотографии в сказочный образ

Нужно красиво отрисовать девушку с фотографии в образ со сказочным оттенком. Типа как принцессы, феи и т.д., но вместе с тем не "мультяшно", ближе к реалистичному.

Лежащей посреди цветочного поля в определенной позе (укажу какой), вместе с питомцем (маленькой собачкой).

Более детальное задание имеется, пришлю понравившемуся исполнителю лично вместе с образцами и исходным фото.