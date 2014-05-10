3d Max модели

Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок288 просмотров
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Требуется создание моделей (или предоставление коллекции готовых решений) для наложения на готовое пейзажное изображение

прошу оценить стоимость

Модели должны быть тщательно проработаны, натянута фактура, рисунок.

Принимаемая работа: итоговый макет для обработки в 3dmax + psd файл 100dpi размера 1:1

приведенные примеры являются не доработанными до приемки, но дают представление о задаче

наиболее соответствующий - арка 008

10 лет назад
vgsav
Вадим 
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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